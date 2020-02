The Wonderfull 101 Remastered a une date de sortie ferme et une vidéo puissante

Kickstarté depuis peu, The Wonderful 101 : Remastered a (déjà) une date de sortie ferme, que nous vous donnerons pas plus tard que tout de suite. En attendant, délectez-vous de la vidéo qui accompagne cette annonce.

PlatinumGames et Nighthawk Interactive sont visiblement super fiers d'annoncer les dates de sortie de The Wonderful 101: Remastered qui arrivera donc sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC via Steam en Amérique du Nord le 19 mai, en Europe le 22 mai et au Japon le 11 juin.

Rappelons que The Wonderful 101 etait sorti initialement sur Wii U en 2013 et que PlatinumGames et son réalisateur Hideki Kamiya avaient récemment annoncé une campagne Kickstarter pour financer cette édition remasterisée sur toutes les plate-formes, le 3 février dernier.

La campagne de financement participatif doit se poursuivre jusqu'au 6 mars, et a donc déjà reçu un énorme soutien de la part des fans de la première heure, et on en voit donc le résultat ici bas.