Half-Life Alyx nous offre 3 vidéos de gameplay (et pas besoin de casque VR)

Le retour de Half-Life est pour dans moins d'un mois. Et si vous aviez besoin d'exemples supplémentaires de ce qui vous attend dans Half-Life : Alyx, Valve a tout prévu avec des vidéos qui montrent une bonne partie de ses possibilités.

Environ dix minutes de Half-Life : Alyx, ça ne se refuse pas. Et si les conditions de visionnage ne sont pas celles qui seront préconisées pour l'expérience en elle-même, on rappelle qu'il s'agit d'un FPS exclusivement jouable en réalité virtuelle, on peut dire que l'on en prend tout de même plein les mirettres.

Ce sont trois vidéos que Valve a bien voulu partager, révélant notamment un peu d'action, de réflexion, un mode de déplacement "normal" et un autre par téléportation, la façon dont on pourra gérer la portée de ses mains dans l'espace et attraper des objets distants, et comment il serra possible de se créer des couvertures... On appréciera la qualité de la réalisation, tant visuelle que sonore.

Half-life : Alyx est attendu pour le 23 mars prochain sur PC, il sera jouable sur Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.