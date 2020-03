Ori and the Will of the Wisps Xbox One trouve son chemin à la Fnac

Ori and the Will of the Wisps n'est autre que la suite du sublime Ori and the Blind Forest, qui a reçu pas moins de 50 récompenses et nominations ! Il s'agit ici de se lancer dans une toute nouvelle aventure dans un monde encore plus vaste et exotique à souhait, dans lequel les ennemis sont gigantesques et les énigmes bien plus complexes...

Cet article est un contenu sponsorisé

Quel est le véritable destin d'Ori ? C'est justement ce que vous allez devoir découvrir dans Ori and the Will of the Wisps sur Xbox One, en vous lançant dans cette toute nouvelle quête, pleine de rebondissements.

Pour ce faire, il faudra pouvoir maîtriser de nouvelles compétences en guidant Ori dans un voyage épique et plein de dangers, et en utilisant de nouvelles armes d'esprit, moults sorts et autres attaques. Il est désormais possible d'utiliser un tout nouveau système de shards pour renforcer les nouvelles capacités d'Ori et ainsi personnaliser votre style de jeu.

Nouveau Mode Spirit Trials

Découvrez un nouveau mode passionnant : remontez en tête des classements dans le tout nouveau mode Spirit Trials où les joueurs sprintent, creusent, s'agrippent et sautent pour atteindre des scores élevés dans des épreuves uniques de course de vitesse tout au long du jeu.

Ori and the Will of the Wisps est désormais bien plus rythmé que son prédécesseur. En effet, en plus des classiques double-sauts et autres rebonds sur les projectiles adverses, Ori peut désormais profiter d'un nouveau menu radial qui lui permet d'assigner bien des capacités aux boutons B, X et Y. L'arc lui permettant ainsi par exemple de toucher des ennemis en plein vol ou d'activer à distance certains mécanismes, tandis qu'un cocon protecteur permet de régénérer la barre de vie....

Bref, un indispensable sur la Xbox One, à ne surtout pas rater !