PS5-Xbox Series X : Des jeux Square Enix next-gen only ? Oui, mais pas tout de suite

C'est officiel, la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront toutes deux compatibles avec les jeux PS4 et Xbox One. En plus de ça, Microsoft a annoncé le système Smart Delivery qui permettra aux joueurs, si les éditeurs le souhaitent, de bénéficier sur Xbox Series X de la meilleure version d'un jeu cross-gen même si la version initialement achetée était la version Xbox One. Tous ces éléments ont visiblement contribué à ralentir l'envie de Square Enix de se concentrer uniquement sur la prochaine génération de consoles.

Pour découvrir des jeux Square Enix disponibles exclusivement sur PS5 et/ou Xbox Series X, il va falloir attendre un certain temps. Au cours de la traditionnelle session de questions-réponses avec les analystes et investisseurs qui a suivi l'annonce de ses derniers résultats financiers, l'éditeur japonais a déclaré qu'il allait dans un premier temps se concentrer sur des jeux cross-generation :

Les consoles next-generation seront rétrocompatibles. Nous prévoyons donc à l'heure actuelle de rendre nos nouveaux titres disponibles à la fois sur les consoles actuelles et next-gen. Par conséquent, nous sortirons des titres exclusivement sur les consoles next-generation un peu plus tard.

Malheureusement, Square Enix ne précise pas ce à quoi "un peu plus tard" correspond. Il est cependant logique que l'éditeur ne rejette pas tout de suite un parc installé d'environ 150 millions de consoles pour se concentrer sur celui de la PS5 et de la Xbox Series X qui sera beaucoup plus modeste dans un premier temps.

Square Enix a plusieurs gros titres, comme Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers, à sortir avant l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. Crystal Dynamics avait laissé entendre que son jeu de super héros serait également disponible sur les prochaines consoles, ce qui pousse à croire qu'une version PS5-Xbox Series X du titre sera disponible au lancement de ces dernières. Et pour ce qui est de Final Fantasy VII Remake, il ne serait pas surprenant que Square Enix propose également une version PS5, sachant que les autres épisodes de ce remake épisodique sortiront nécessairement sur PS5.

Reste maintenant à voir si Square Enix va exploiter le système de Smart Delivery proposé par Microsoft sur Xbox Series X (et en éventuel système similaire sur PS5) ou s'il va, à l'ancienne, commercialiser deux versions distinctes de ses jeux qui sortent à la fois sur la génération actuelle et sur la prochaine génération de consoles.