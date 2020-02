DOA 6 : Une nouvelle combattante inédite issue de DOA Xtreme Venus Vacation annoncée

Les faits se répètent : à chaque fois que je rencontre Yosuke Hayashi, le boss de la Team Ninja, et que je lui parle de Dead or Alive Xtreme, le jeu revient faire l'actualité dans les semaines qui suivent. Coïncidence ? Dieu seul le sait (ou pas). Mais cette fois-ci, le retour se fera de façon détournée ! NSFW (quoique) !

En effet, le prochain combattant additionnel à rejoindre le casting de Dead or Alive 6 n'est autre que Tamaki, un des personnages exclusifs de DOA Xtreme : Venus Vacation, puisqu'elle n'apparaît - pour l'instant- que dans ce dernier !

Si les pécéistes chanceux qui parlent la langue et qui vivent au Japon - ou qui ont un bon VPN - ont déjà pu observer la belle taper dans la balle sur un terrain de volley, on ne l'avait encore jamais vu taper sur la tête de ses adversaires sur un ring, dans un DOA canon, ou même un Ninja Gaiden !

Elle à été annoncée sur le twitter officiel du jeu, avec une annonce pour le moins exotique et une vidéo un poil polissonne. Et NSFW, cela va de soi.

Une nouvelle fille débarque dans l'arène DOA6. Son nom ? Tamaki. Son style de combat ? Cela reste à découvrir.

Comme Lisa avant elle, c'est donc une "volleyeuse" qui va intégrer le casting, et c'est plutôt rafraîchissant : C'est la 7e combattante supplémentaire de DOA6, et jusqu'à présent, nous n'avions eu que très peu de nouveautés à se mettre sous la dent. (NDR : C'est une autre histoire dont nous ne parlerons pas plus que cela ici, mais les DLC de ce DOA6 sont particulièrement fainéants, avec beaucoup de color swap dans les nouveaux costumes, des personnages DLC qui étaient déjà des personnages DLC dans DOA5, et des costumes repris à l'identique depuis le 5 mais pour lesquels il faut... Repayer. Et tout est plus cher. Tout est dit en fait.)

Elle fera parti du 4e season pass, alors que le jeu n'a qu'un an, et vendu la bagatelle de 89€ pour avoir le droit de jouer avec la belle et à un bundle de 50 costumes environ (NDR : Dans le 5, pour la même somme, on avait 100 costumes et parfois, un perso en plus. Désolé je rage un peu.) On pourra aussi l'acheter seule pour environ 6€, ou 12€ avec quelques costumes, si l'on se fie à la politique tarifaire en vigueur sur cet épisode.

Malgré tout, devant ce vent de fraîcheur apporté par ce personnage inédit qui n'en est pas vraiment un dans l'univers DOA, votre serviteur risque probablement de craquer cette fois-ci, et de passer à la caisse pour la première fois avec ce DOA6, pour voir virevolter les points de notre belle athlète sur un ring à défaut de pouvoir le faire sur un terrain de beach volley !