Interview de Yosuke Hayashi (Team Ninja) : "Nioh 2 n'est pas plus facile, mais il offre plus de possibilités !"

Fin janvier, nous avons eu la chance de nous essayer à nouveau à Nioh 2, une nouvelle fois dans les locaux de Sony à Paris, mais cette fois-ci, c'était en la présence de Yosuke Hayashi, patron de la Team Ninja. L'occasion de lui poser quelques questions, dont nous partageons les réponses avec vous ici !

GAMEBLOG : Nous savons tous que le processus de développement de Nioh fut chaotique, avec plusieurs retours à la case départ, 4 studios et plus de 10 ans de travail. On l'espère, mais les choses étaient-elles plus simples avec Nioh 2 ?

Yosuke HAYASHI : (Rires) Oui oui oui. Nioh 1 avait pris pas mal de temps à faire car on n'arrivait pas à finaliser un bon concept. Mais une fois terminé, on a vu que les gens l'avaient aimé et qu'on avait eu raison, donc cette fois nous n'avons eu qu'à améliorer ce concept. Ça nous a tout de même pris trois ans, mais oui, le processus de réalisation était bien plus facile !

Quel a été votre rôle sur le jeu ?

Dans Nioh 1, en tant que "général director", mon travail était de décider de la direction que devait prendre le jeu et de ses concepts principaux. Dans Nioh 2, c'est un peu différent. J'ai aussi travaillé sur les améliorations apportée au gameplay, et sur la façon dont elle devaient être intégrée dans ce qui existait déjà dans Nioh 1.

LaTeam Ninja était elle seule sur le jeu, ou à elle eu recours à l'aide d'autres studios comme Omega Force sur le premier ?

Le développeur principal de Nioh 2 est la team Ninja. Mais nous avons aussi beaucoup parlé avec les experts historiens de Koei car le jeu est truffé de détails historiques.

Quelles sont les principales évolutions présentes dans Nioh 2 ?

Les idées principales que nous voulions suivre pendant le développement de Nioh 2 étaient les mots "variété" et "liberté". Alors on a ajouté les "yokai skills" qui ajoutent plein de façons différentes de battre ses ennemis. Tout en gardant ce qu'il y avait dans Nioh 1, nous avons voulu offrir des possibilités en plus dans Nioh 2.

Quelles sont les principales corrections que vous avez apportées au jeu, quelque chose qui vous avait déplu et que vous avez pu améliorer ?

Dans Nioh 1 le personnage principal était un Samuraï, mais dans Nioh 2, vous créez vous même votre avatar. On voulait vraiment donner aux joueurs l'opportunité d'être eux même quand ils se plongeront dans le jeu.

Pourquoi avoir choisi de placer l'histoire de Nioh 2 avant celle de Nioh 1 ?

Une des raisons principales est qu'à la fin de Nioh, les enjeux sont tous plus ou moins terminés, le monde est en paix et ce n'est pas l'idéal pour un jeu vidéo ! L'autre raison est que vous connaissez Nioh 1, et en montrant aux joueurs ce qui s'est passé avant on revoit tout de même quelques têtes connues et on pensait que cela pourrait être intéressant de le faire de cette façon.

Nioh n'est plus le seul jeu d'action-aventure-hardcore se déroulant dans le japon féodal puisque Sekiro est sorti il y presque un an. Y a t'il une vraie émulation ? Vous inspirez vous les uns les autres ?

Évidemment, les deux jeux partagent cette composante, et je dois dire que mal de monde au studio a joué à Sekiro et l'à aimé, ainsi qu'à d'autres "Souls-games", mais on pense que la direction générale des deux jeux est très différente. Si les principes de base sont similaires, sur le reste et le fond, on garde de saines distances pour ne pas être affecté.

Étiez-vous surpris ou fier de la réception de Nioh 1 ? Étiez-vous confiants ?

Nioh 1 était un jeu qui regroupait toutes les forces de Koei Tecmo et de la Team Ninja, et nous étions confiants dans le fait qu'il s'agissait là d'un bon jeu, mais non, nous n'étions pas sûr de la façon dont il serait reçu en occident. Mais maintenant, nous savons que le monde l'a aimé, on a eu beaucoup de bons retours, et cela à confirmé que notre savoir-faire était toujours populaire en dehors du Japon. Du coup nous sommes plus sereins avec Nioh 2 !

Les retours des joueurs ont-ils eu une influence particulière sur le développement de Nioh 2 ?

Parmi les principaux retours négatifs que nous avons eu sur le jeu, malgré le fait que la durée de vie était jugée largement suffisante, était qu'on ne croisait pas assez de différents types d'ennemis, on a donc décidé de corriger cela avec le second épisode. Le fait de pouvoir créer son propre héros est aussi quelque chose qui est né comme cela.

Est-ce que le jeu sera plus dur ou plus facile que Nioh 1 ?

Je ne dirais pas qu'il est est plus facile, il n'est même définitivement pas plus facile, et ce n'est de toutes façons pas ce que veulent les joueurs sur ce type de jeux. Ici, il y aura plus de façons de finir un combat, mais encore faudra-t-il pouvoir trouver la bonne !

La team Ninja a sorti Dead or Alive 6 l'an denrier et Nioh 2 ne va pas tarder. Quels sont vos prochains projets ?

(rires) On en parlera, mais pas tout de suite. Laissons d'abord Nioh 2 faire son chemin et voir si les gens l'apprécient. On verra ce qui se passera après (rires).

J'aurais essayé !

(rires) Non, en vrai, la prochaine chose, c'est des vacances !

Dernière question, très ciblée. Dead or Alive Extreme Venus Vacation, le F2P PC, possède bien plus de contenu que la version Scarlet sortie sur PS4 et Switch l'an dernier. Aura-t-on une chance de voir débarquer le contenu de cette version PC sur consoles ?

(Intervention de l'attaché de presse : Vous voyez, je ne suis pas le seul à demander !)

Oui, il me l'a demandé tout à l'heure ! (rires) Ce jeu a une direction plus inhabituelle. (rires) On a développé le jeu pour le Japon seulement, et c'est tellement un jeu "de niche" que pour le moment le jeu se concentrera uniquement sur le marché japonnais.

Merci !