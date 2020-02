Cuphead : Un mod assisté est disponible sur PC, le diable en tremble d'avance

Si les débats de cour d'école pour déterminer qui de Nintendo ou de Sega est le chouchou des chères têtes blondes que nous étions alors sont heureusement clos depuis longtemps, les échanges autour de la machine à café ont ces derniers temps plutôt tendance à porter sur la difficulté peut-être élevée de certains titres. Un signe de plus du temps qui passe, sans doute.

À voir aussi : The Art of Cuphead Limited Edition : L'artbook massif s'annonce chez Dark Horse

Et c'est pas le Jeu de l'Année des Game Awards 2019 qui fera pour une fois reparler de son difficulté aiguisée comme une lame, mais le run and gun cartoonesque Cuphead, qui profite toujours des faveurs de votre serviteur depuis sa sortie en novembre 2017.

En attendant l'arrivée de son DLC The Delicious Last Course, la version PC du jeu des frères Moldenhauer va peut-être permettre à notre petite Ève de progresser dans l'aventure sans exploser un clavier à chaque défaire. En effet, un moddeur vient de mettre en ligne sa version "Assist", qui s'avère au vu de cette vidéo de gameplay quelque peu turbo-cheatée.

Jugez-en par vous-mêmes : six points de vie au lieu des trois réglementaires, un compte en banque rempli d'entrée de jeu, et un DPS bien plus important sans avoir besoin du moindre upgrade, voilà qui a de quoi changer la donne, n'est-ce pas ?

Ce mod "Assist" dévoilé par le moddeur n00bplatformer lui a été inspiré par Celeste, qui proposait dès la sortie du jeu de moduler bon nombre de paramètres, et même de ralentir l'action du jeu afin de gagner en lisibilité.

Pour les petits curieux désireux de s'y essayer, toutes les explications sont disponibles en anglais à cette adresse, aux côtés des fichiers à télécharger. Attention : il est recommandé de commencer une nouvelle sauvegarde pour profiter de ce mode "Assist".

La sensation du devoir accompli sera-t-elle pour autant au rendez-vous ? À vous de nous le dire, dans les commentaires ci-dessous !