Resident Evil 3 : On a fui le Nemesis sur PS4 Pro, c'est bon d'avoir les boules (+ gameplay inédit)

L'année dernière, Capcom a proposé aux joueurs une excellente réinterprétation du mythique Resident Evil 2. Logiquement, les fans de la série de Survival Horror se sont immédiatement mis à demander que sa suite bénéficie du même traitement. Capcom, qui sait toujours repérer les bons filons, avait déjà prévu le coup et travaillait en secret sur le remake des aventures de Jill Valentine. Et c'est justement à ce dernier que nous avons pu jouer !

Lorsque nous nous sommes rendus chez Capcom Europe en septembre dernier pour tester Project Resistance, nous supposions que ce nouveau mode multijoueur serait certainement proposé en accompagnement d'une expérience solo plus classique. Et nous avions vu juste puisque l'éditeur japonais a révélé par la suite que Project Resistance, renommé depuis Resident Evil Resistance, sera proposé avec Resident Evil 3.

Histoire d'avoir un meilleur aperçu de l'ensemble, Capcom nous a, à nouveau, convié à Londres il y a quelques jours pour jouer à Resident Evil Resistance et, surtout, pour prendre en main Resident Evil 3 pour la première fois. Ce sont nos impressions sur l'ensemble, accompagnées de séquences de gameplay inédites, que vous pouvez découvrir ci-dessus, .

Pour ce qui est de Resident Evil 3, nous avons eu la possibilité de jouer pendant environ deux heures à une séquence se déroulant dans la première partie de l'aventure (mais pas au tout début). Jill Valentine doit, bon gré mal gré faire équipe avec l'U.B.C.S. de Carlos Oliveira, et tenter de s'éloigner du centre-ville de Raccoon City tout en évitant de finir en Jill sandwich entre les mains du toujours très chafouin (et plus imposant que jamais) Nemesis.

Hunters et Nemesis

Dans la (longue) partie de la vidéo ci-dessus consacrée à Resident Evil 3, nous évoquons donc la manière dont se déroule cette partie du jeu avec ses différents événements marquants son gameplay (et le retour du bouton d'esquive), les différents types d'ennemis croisés (dont la nouvelle version des Hunters Gamma) et leur comportement/résistance, les jump scares et même la confrontation avec Nemesis sur laquelle se terminait la démo. Dans l'ensemble, cette première prise en main s'est avérée véritablement plaisante et il y a fort à parier que les joueurs qui ont apprécié Resident Evil 2 l'année dernière passeront un bon moment sur ce nouveau remake.

Du côté de Resident Evil Resistance, les journalistes présents à Londres, dont votre serviteur faisait partie, avaient accès à de nouveaux personnages et de nouvelles maps. Nous vous parlons donc de tout ça dans la vidéo ci-dessus. Mais globalement, nos impressions au sujet de ce nouveau mode multi opposant quatre survivants à un Mastermind sont les mêmes qu'en septembre dernier.

Le concept est clairement original et amusant (lorsque les différents joueurs se connaissent et communiquent) mais le système de jeu souffre toujours d'un important problème d'équilibrage qui favorise grandement le Mastermind (Capcom insiste cependant sur le fait que Resistance est toujours un "work in progress"). Si la vidéo ci-dessus ne suffit pas à satisfaire votre curiosité à propos de Resident Evil Resistance, nos impressions détaillées sur ce mode multi sont disponibles à cette adresse.

Pour rappel, Resident Evil 3 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 3 avril prochain.