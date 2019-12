Resident Evil 3 sera plus orienté action que l'original

Resident Evil 3 fait incontestablement partie des jeux les plus attendus de l'année 2020. Après une réussite opérée avec Resident Evil 2 Remake, les équipes de Capcom mettent les bouchées doubles pour réitérer le même succès l'an prochain.

Les producteurs du titre Masao Kawada et Peter J. Fabiano se sont confiés auprès de nos confrères de Famitsu pour évoquer notamment le design de Jill. Celui-ci a évidemment changé quelque peu pour convenir au choix pris concernant le fait que Resident Evil 3 sera davantage orienté action que l'original. Evidemment,, il faudra voir ce que cela signifiera concrètement dans manette en mains, car évidemment on n'imagine pas du tout faire un german suplex au Nemésis.

Les équipes n'ont pas voulu aller plus loin dans le changement du design de Jill, ces derniers gardant en tête que ce personnage est l'un des plus populaires de la série.

Toujours d'après la même interview, nous apprenons que le développement du jeu arrive quasiment à terme. Masao Kawada promet que Resident Evil 3 Remake ne sera pas reporté. Ils sont en train d'effectuer les derniers ajustement. 90 % du développement ayant déjà été fait.

Resident Evil 3 aura droit à davantage de changements par rapport à son aîné et sera comme dit plus haut relativement plus tourné vers l'action. Reste à voir ce que cela donnera manette en main et si les choix faits durant le développement seront payants ou non.

Pour mémoire, Resident Evil 3 est prévu pour le 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

