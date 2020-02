Kurt0411 : Le joueur banni de FIFA désormais interdit de jeux et services Electronic Arts

À l'automne 2019, un joueur de FIFA et streamer réputé se voyait infliger par Electronic Arts une sanction lourde pour avoir eu à plusieurs reprises des attitudes déplacées envers d'autres compétiteurs et la compagnie. Celle-ci vient de prendre d'autres mesures à son encontre.

Kurt "Kurt0411" Fenech n'a semble-t-il pas envie de changer quoi que ce soit depuis son bannissement, ayant entraîné sa retraite esportive. Toujours prêt à lâcher des termes fleuris à l'encontre d'autres joueurs et d'EA sur ses streams, s'étant fendu d'un rap virulent voilà quelques jours, le joueur Maltais vient d'être déclaré persona non grata à vie.

Electronic Arts a officialisé la chose sur Twitter :

Le communiqué rappelle que Kurt0411 avait été banni pour avoir enfreint le code de bonne conduite des EA Sports FIFA Global Series en menaçant des employés et des compétiteurs. Depuis, il aurait continué à poster des messages insultants et menaçants sur les réseaux sociaux, encourageant ses fans à faire de même.

Nous ne tolérons pas les menaces. De fait, à cause de ces violations sérieuses et répétées, le compte EA de Kut0411 est aujourd'hui banni et interdit d'accéder à nos jeux et services.

Fenech va confirmer la chose, expliquant qu'Electronic Arts a également tenté d'agir sur ses chaînes Twitch et YouTube. Il se défend néanmoins :

End of the day I have never said anything I shouldn't have. This is just deeper than anyone thinks. They didn't want me competing at events cos they were scared I'd win them, now I'm the 2nd biggest streamer of their game and they're scared I'll overtake their golden boy