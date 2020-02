Cyberpunk 2077 : La version Xbox Series X confirmée et compatible Smart Delivery

Dans notre article sur les dernières informations diffusées au sujet de la Xbox Series X, nous évoquions le système de Smart Delivery permettant aux possesseurs de Xbox One et Xbox Series X de n'avoir à acheter un jeu cross-gen qu'une seule fois pour y jouer sur les deux plates-formes dans les meilleures conditions. Si Microsoft s'est engagé à utiliser ce système sur tous ses jeux, un développeur tiers n'a pas tardé à lui emboîter le pas.

CD Projekt RED vient d'annoncer sur le compte Twitter de Cyberpunk 2077 que son très attendu RPG tirera parti de la technologie Smart Delivery :

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w