PS5 : Le directeur financier de Sony donne indirectement des indices sur sa présentation

Les jours passent sans que Sony fasse la moindre annonce à propos de la PlayStation 5. C'est pourquoi de récentes déclarations du directeur financier du géant japonais ont de quoi intriguer. S'il dit vrai, les choses pourraient bouger très prochainement.

Comme indiqué précédemment, Sony a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. Et au cours de la conférence téléphonique qui a suivi cette annonce, le constructeur nippon a répondu à des questions posées par des analystes. Sans surprise, certaines de ces questions concernaient la PS5. Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, a commencé par indiquer qu'il ne pouvait pas dire grand chose au sujet de la PS5 et qu'ils la révèleront "au moment opportun."

Cette remarque n'a visiblement pas satisfait une analyste de Merrill Lynch qui a décidé de pousser Hirokit Totoki a donner des informations plus précises. Cette dernière a en effet déclaré que, Sony prévoyant de commercialiser la PS5 pour les fêtes de fin d'année, il doit rapidement communiquer des prévisions de ventes pour la prochaine année fiscale.

Analystes pressés

Sony n'ayant pas révélé le prix de vente de la PS5, elle s'interroge sur la précision des prévisions de ventes que le constructeur va devoir communiquer en avril prochain pour l'année fiscale 2021 (l'année fiscale actuelle prendra fin le 31 mars prochain). Les analystes ont en effet besoin des prévisions des constructeurs pour établir leurs rapports et donner des conseils aux investisseurs.

En réponse à ces remarques, le directeur financier de Sony est resté ferme sur sa position. En revanche, ses déclarations laissent entendre qu'il pourrait y avoir du nouveau très bientôt :

Il est très difficile de véritablement de parler de ça en raison du timing. Mais la période au cours de laquelle nous fournirons nos prévisions sera comparable à celle que nous avons choisi par le passé. Nous ne changerons donc pas notre calendrier.

Qu'enseigne le passé ?

Un tour rapide dans les conférences téléphoniques de 2013 de Sony montrent que le constructeur japonais a commencé à évoquer la PS4 (et sa présentation) et son impact sur ses prévisions financières à partir du mois de mai. La première présentation de la PS4 a eu lieu en février 2013 et l'annonce de son prix a quant à elle été effectuée en juin 2013.

Sachant que la fin du mois de février arrive à grands pas, que Sony n'a pour l'instant pas annoncé d'événement, et qu'il a déjà été révélé qu'il ne participera pas à l'E3 2020. Les choses prendront nécessairement une forme différente.

Les indices implicitement donnés par Hiroki Totoki laissent cependant entendre que le constructeur emploiera un timing relativement similaire pour présenter sa PS5. Il est donc possible d'imaginer une première présentation au mois de mars (avant la fin de l'année fiscale 2020 de Sony) et une seconde conférence au cours du printemps ou de l'été prochain.

Ce second événement pourrait par exemple être le théâtre de l'annonce du prix de la console et de la première prise en main de la machine par la presse et le public. À noter à propos du prix des nouvelles consoles de 2020 que Sony et Microsoft sont tous les deux dans l'expectative et attendent chacun que l'autre dégaine pour adapter, si besoin, le prix de sa console. Les deux constructeurs ont en effet retenu les leçons de l'annonce du prix de la Xbox One. Si Sony continue de bien cacher son jeu, son rapport aux investisseurs fait qu'il va nécessairement devoir montrer prochainement ses cartes. Au moins en partie.