Minecraft est jouable en version Classic (2009) et gratuite sous navigateur

SI vous êtes un nostalgique ou que vous avez simplement envie de découvrir gratuitement Minecraft dans son format dit "Classic" (vanilla lors de sa sortie) sachez que le jeu est disponible via navigateur.

C'est la mode en ce moment, à savoir proposer des expériences Vanilla et "Classic" de différents jeux. On peut voir le succès de cette proposition sur World of Warcraft Classic par exemple. Minecraft propose donc la même chose avec son jeu datant de sa version de 2009.

Sauf qu'ici c'est de surcroît gratuit et jouable via navigateur. Pour y jouer justement, il suffit de cliquer sur ce lien et de commencer sa partie. Attention toutefois, le jeu est par défaut pour un clavier QWERTY et il faut faire un petit tour dans les options pour jouer en AZERTY.

Rustique et nostalgique, c'est un bon moyen de s'injecter un peu de nostalgie pour la journée. Surtout que c'est jouable sur tout ce qui possède un processeur. (sauf les robots multifonctions et les aspirateurs).