Shenmue 3 : Le PDG d'Embracer (Deep Silver) fait le point sur ses ventes

Plus tôt cette semaine, nous vous indiquions qu'à en croire des données imprécises révélées par une société d'études mandatée par Embracer, Shenmue III s'était moins bien vendu que ne l'espérait le groupe. Le groupe vient d'apporter de nouvelles précisions au sujet des résultats du jeu de Yu Suzuki et la situation n'est finalement pas catastrophique.

À l'instar de nombreux autres éditeurs, Embracer, la maison-mère de Koch Media, Deep Silver, THQ Nordic, etc., vient de communiquer ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2019-2020. Dans le rapport officiel détaillant ses résultats, le groupe évoque évidemment Shenmue III, une de ses grosses sorties de la fin de l'année dernière. Et il semblerait que le jeu de Ys Net ait atteint ses objectifs :

Les ventes des nouvelles sorties étaient en phase avec les attentes de la direction pour ce trimestre. [...] Shenmue III a été la principale source de revenus pour Deep Silver ce trimestre, suivi par les nouvelles sorties de Let's Sing 2020.

Si Embracer révèle que Shenmue III ne s'est officiellement pas moins bien vendu que ce à quoi il s'attendait, il ne faut pas en déduire pour autant que le jeu est un carton. Au cours de la présentation de ces résultats diffusée en direct sur Internet, le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, a évalué la situation de Shenmue III. Et selon lui, la licence Shenmue est clairement à placer dans les jeux de niche :

Shenmue 3 est une licence et un produit que j'aime et je pense que financièrement il s'en est bien sorti. Et je suis ravi que les plus gros fans soient satisfaits. En revanche, je pense qu'il est compliqué de l'envisager comme un produit de masse. C'est un produit de coeur de niche et je pense qu'il s'agit là du commentaire que je souhaite faire à propos de ce jeu.

Comme il était possible de s'y attendre, Shenmue III s'est principalement adressé aux fans de Shenmue et n'a pas réussi à attirer de nouveaux joueurs. Les nombreuses polémiques durant son développement, de la mauvaise gestion de la campagne Kickstarter à l'exclusivité Epic Games Store de la version PC du jeu, n'ont clairement pas aidé.

Cela étant dit, et même si l'absence de polémiques et une meilleure communication n'auraient clairement pas fait de Shenmue III un million seller, il convient de souligner que les chiffres de ventes du jeu ont été faussées par son statut de jeu financé par Kickstarter et, dans une moindre mesure, par la campagne de financement par PayPal qui a eu lieu une fois le Kickstarter terminé. Au total, 81.087 backers ont dépensé 7.179.510 dollars pour contribuer au financement du développement du jeu.

Mais il paraît également important de rappeler que certains fans de Shenmue ont backé le jeu plusieurs fois et ont ensuite acheté plusieurs exemplaires du jeu. S'il est donc difficile de quantifier la fan base de Shenmue, il est clair que cette dernière n'est pas immense (et il est possible de se demander si elle continuera d'accepter d'acheter plusieurs exemplaires du même jeu).

Reste maintenant à voir si son statut de jeu de niche désormais clairement établi va permettre à Shenmue d'avoir le droit à un Shenmue IV. Et si oui, sous quelle forme ? De plus, Embracer va-t-il s'embarquer à nouveau dans l'aventure ou laisser à Yu Suzuki le soin de trouver un autre éditeur pour son jeu ? Malgré des résultats pas aussi catastrophiques qu'il était possible de le croire, l'avenir est, comme toujours avec Shenmue, incertain. Mais cela n'a jamais empêché les fans de la série de garder espoir.