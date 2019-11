Shenmue 3 : Nos 6 conseils pour profiter pleinement de l'aventure

Shenmue III est un jeu à part, pour plein de raisons. Et comme nous vous l'avons expliqué dans notre test (TEST de Shenmue III : L'aventure que les fans attendaient), le jeu de Yu Suzuki ne tient pas les joueurs par la main et laisse ces derniers progresser dans l'aventure à leur rythme et de la manière qu'ils le souhaitent. Par conséquent, et cela était déjà le cas dans les deux premiers Shenmue, il est aisé de passer à côté de certaines choses. Voici donc quelques conseils pour vous assurer de ne rien rater et de progresser dans les meilleures conditions possible.

Les conseils que vous vous apprêtez à lire concernent à la fois la narration et le gameplay de Shenmue III. Ils aident à profiter au maximum de l'histoire du jeu, de l'univers global de Shenmue, et de limiter la frustration que certains pourront ressentir à cause du système d'endurance mis en place dans ce troisième épisode. Ils aideront également les chasseurs de Trophées qui auront besoin de remplir certains objectifs relativement cachés pour débloquer les populaires récompenses virtuelles.

Multipliez les visites de courtoisie

Contrairement à Shenmue I & II, Shenmue III propose des quêtes annexes clairement indiquées comme telles. Le hic, c'est que rien n'indique au joueur où elles sont. Le seul moyen de découvrir une quête annexe, c'est de voir apparaître le prompt jaune (accompagné d'un bruitage spécifique) en s'approchant d'un PNJ. Pour s'assurer de ne pas manquer une quête annexe, il est donc recommandé de fréquemment parcourir la map du jeu en long en large et en travers. Même lorsque la quête principale ne vous donne plus de raison de retourner à un endroit précis, s'y rendre pour aller parler avec les PNJ qui s'y trouvent est un bon moyen de déclencher une quête annexe.

Tout pour la pêche

Ce deuxième conseil est d'une certaine manière lié au premier. Lors de la complétion de certaines quêtes annexes, les PNJ à qui Ryo est venu en aide proposent parfois de choisir entre un objet et la révélation d'un spot de pêche caché. Ces spots ne pouvant pas être trouvés autrement, il est recommandé de toujours choisir le spot de pêche. De plus, plusieurs Trophées sont liés au fait de pêcher partout. Ce conseil s'applique donc tout particulièrement aux personnes qui visent le Trophée Platine de Shenmue III.

Parlez quotidiennement avec Shenhua

Shenhua est présente aux côtés de Ryo pendant toute l'aventure de Shenmue III. Et il est possible d'approfondir sa relation avec Ryo en discutant avec elle le soir. Tous les soirs à 21h, Ryo se trouve obligé de rentrer chez Shenhua (dans la première partie du jeu). Une fois de retour "à la maison," il est fortement recommandé d'initier une conversation avec Shenhua. Ces conversations permettent d'en apprendre plus sur Shenhua, sa vie, son environnement, etc. Et pour chaque question posée à la jeune fille, cette dernière en pose une à Ryo. Les réponses du jeune homme servent à en apprendre plus sur sa façon de penser et son histoire personnelle. À la grande surprise de votre serviteur, il est même possible de faire rire Ryo (!) au cours d'une de ces conversations. Ces "petits moments privilégiés" comme aime les appeler un certain Rami B. servent à approfondir le lore de Shenmue et ne doivent pas être manqués par les fans. Et une fois un certain niveau de proximité atteint, Shenhua proposera même à Ryo de jouer à un jeu avec elle. Nous vous laisserons cependant découvrir ce jeu par vous-mêmes...

Entraînez-vous souvent

Comme indiqué dans notre test de Shenmue III, ce troisième épisode place une importance considérable sur l'entraînement de Ryo. Cet entraînement n'est cependant pas toujours obligatoire. Il est donc aisé de le mettre de côté. Ce qui peut causer du tort plus tard lors de combats. Afin de ne pas avoir à enchaîner les séquences d'entraînement après une lourde défaite, il est donc recommandé d'aller s'entraîner régulièrement voire quotidiennement. Les journées sont longues dans Shenmue III et prendre quelques minutes pour améliorer la puissance ou l'endurance de Ryo n'empêche pas de faire avancer sa quête en parallèle. À noter au passage que pour continuer de faire grandir la force de frappe de Ryo, il est nécessaire de se procurer de nouvelles techniques une fois celles déjà possédées arrivées à leur niveau maximum.

Pensez à la cueillette

L'argent joue un rôle essentiel dans Shenmue III et il est nécessaire de dépenser de grosses sommes à plusieurs moments de l'aventure. Si le jeu donne plusieurs moyens de gagner de l'argent, une des manières de procéder les plus simples (nécessitant pas de sauvegarder et de charger des sauvegardes toutes les deux minutes) réside dans la cueillette. Ryo passe son temps à se déplacer à droite et à gauche. Il est donc recommandé de prendre quelques minutes pour le détourner de sa quête et de le faire cueillir des plantes. Certaines combinaisons de plantes rapportent beaucoup d'argent et peuvent permettre à Ryo de se remplir les poches sans trop de difficultés.

Ryo Téléphone maison

Lorsque Ryo atteint Niaowu, il obtient accès à un téléphone à carte. S'il est totalement possible de terminer Shenmue III dans jamais toucher à ce téléphone, et que le jeu n'invite pas vraiment à l'utiliser, il est vivement recommandé de se procurer ces cartes téléphoniques en grandes quantités. En effet, Ryo peut grâce à elle appeler des personnages secondaires importants de Shenmue I & II (Nozomi, Joy, Tom, Ine-san, Fuku-san, Guizhang, Goro et Fangmei). Ces conversations sont à choix et il est donc utile d'appeler chaque personnage plusieurs fois pour tout entendre. Comme c'était déjà le cas avec les conversations entre Ryo et Shenhua, ces appels téléphoniques permettent d'approfondir le personnage de Ryo (et de l'entendre dire des choses auxquelles les fans ne s'attendent pas vraiment). Et ils permettent d'obtenir des nouvelles de personnages appréciés des fans de Shenmue.

Voilà nos conseils pour profiter à fond de Shenmue III. Si vous avez d'autres conseils à partager, ou des questions concernant le jeu, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous.