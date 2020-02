Cooking Mama Cookstar : Un trailer en fuite dévoile la date de sortie du prochain épisode

Vous la sentez, cette bonne odeur d'un bon bun tout juste passé au grill pour faire ressortir toute sa saveur briochée, et ce steak plus ou moins végétal qui profite d'un mince filet d'huile d'olive pour développer une fine enveloppe apportant du croquant à votre burger maison ? Pas de doute : Cooking Mama est dans la place, et les dents du fond baignent.

Repéré un peu tôt par l'organisme allemand chargé de la classification cet été, le guilty pleasure de notre rédac' chef préféré échappe une nouvelle fois à ses créateurs, puisque la fuite concerne cette fois une bande-annonce en bonne et due forme, comme vous pouvez déjà le découvrir dans notre lecteur ci-dessus. Merci, donc, au site néerlandais de vente en ligne NedGame, qui l'a depuis supprimé.

Cooking Mama : Cookstar et son fameux mode Veggie Fils-Aimé (©Trazom, 2019) en profite pour officialiser son nom, et dévoile plusieurs de ses mini-jeux qui semblent avoir été pensés pour la Switch et ses Joy Con propices au motion gaming. Les top chefs en herbe que vous êtes pourront ainsi émincer du poivron, attiser la flamme d'un barbecue, oublier ses cookies dans le four, et préparer un... sandwich arc-en-ciel ?

Et parce que la série préféré des gastronomes (qu'ils soient ou non en culotte courte) ne semble pas hermétique aux tendances mégalomanes de son époque, vous pourrez passer des heures en cuisine pour finalement vous contenter de prendre votre plat en photo, et devenir le roi ou la reine des milieux autorisés. Quelle vie.

Si ce trailer ne nous prend pas pour des jambons séchés, Cooking Mama : Cookstar vous rappellera aux fourneaux au mois de mars 2020 sur Switch, et pour la première fois sur PlayStation 4.