Metro Redux trouve son chemin sur Switch à la Fnac

Metro Redux arrive sur Switch ! Ce FPS emblématique déjà sorti sur d'autres machines, propose sur la console de salon portable de Nintendo les versions définitives de deux titres de légende, à savoir Metro 2033 et Metro : Last Light.

Metro Redux vous propose en effet la double collection ultime réunissant les versions définitives de Metro 2033 et Metro: Last Light, deux jeux de tir à l'histoire captivante qui mêlent exploration, survie, combat implacable et furtivité ! Pour l'histoire, suivez-nous...

Nous sommes en 2033, et voilà déjà vingt ans que le monde a été dévasté par un événement apocalyptique, annihilant quasiment toute l'humanité et transformant la surface de la Terre en un désert toxique. Une poignée de survivants a trouvé refuge dans les profondeurs du métro de Moscou et la civilisation humaine est entrée dans un nouvel Âge sombre. Une génération entière est née et a grandi sous terre et les Stations-Cités du métro luttent pour leur survie, s'affrontant les unes les autres et combattant les horreurs mutantes qui les attendent à l'extérieur.

La version Switch est une version "++", avec ses deux campagnes et tous les contenus téléchargeables inclus, pour presque 30 heures de jeu et un prix très attractif ! Les graphismes ont évidemment été retravaillés (notamment au niveau des éclairages, de la météo dynamique, des effets de fumée, de feu, et de particules... en plus des personnages plus détaillés et des animations enrichies) et une jouabilité améliorée (IA ennemie évoluée, meilleure gestion et réactivité des armes).

Différents modes de difficulté sont également là pour permettre aux débutants comme aux plus aguerris de se lancer (ou relancer) dans l'aventure Metro.

En outre, deux nouveaux styles de jeu uniques sont présents : "Survie", pour une jouabilité orientée survival horror, et "Spartiate", pour une jouabilité orientée action. Quant au légendaire mode "Ranger", il fait quant à lui son grand retour.