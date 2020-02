Ubisoft crée une équipe pour un AAA non-annoncé tiré "d'une de ses plus grandes licences"

Cela fait plusieurs mois que l'on sait que l'équipe d'Ubisoft basée à Düsseldorf travaille sur un tout nouveau jeu. Grâce à une offre d'emploi, les joueurs en savent un peu plus sur ce qui se mijote en Allemagne. Et cela a l'air ambitieux.

Une offre d'emploi postée par Ubisoft sur le site indeed et relayée par un membre du forum ResetERA révèle que l'éditeur français cherche actuellement un narrative designer pour que ce dernier vienne étoffer les rangs d'Ubisoft Düsseldorf.

Le texte de cette offre d'emploi permet d'en apprendre davantage à propos de ce projet :

Nous formons actuellement une toute nouvelle équipe afin qu'elle travaille sur un projet AAA en réalité virtuelle non-annoncé. Vous travaillerez à l'aide d'une technologie de réalité virtuelle à la pointe, sur une des plus grandes licences d'Ubisoft développée conjointement par de multiples studios. [...]



Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de la narration afin de créer une structure narrative consistante et crédible, de grands dialogues et des personnages crédibles. Votre objectif est de créer un monde à la fois vivant et riche plein de contenu et de personnalité.

Cette offre d'emploi indique qu'il s'agit d'un projet d'envergure développé par plusieurs studios de l'éditeur français. Et contrairement à ce qu'Ubisoft cherchait à faire ces dernières années, ce nouveau jeu en réalité virtuelle mettre l'accent sur la narration.

Reste maintenant à découvrir la licence bien connue de l'éditeur français qui se cache derrière ce projet. Pour rappel, un article publié par un site américain affirmait en juillet dernier qu'Ubisoft avait signé avec Facebook un contrat lié à la sortie sur Oculus Rift de jeux Assassin's Creed et Splinter Cell exclusifs.