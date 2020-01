Splinter Cell : Le directeur créatif de la licence de retour chez Ubisoft

Les rumeurs d'un retour de Splinter Cell vont bon train depuis quelques temps et ce n'est pas cette nouvelle qui va arranger les choses. En effet le directeur créatif de la saga revient à la maison mère.

Maxime Béland, le directeur créatif de la licence Splinter Cell est de retour chez Ubisoft et on apprend la nouvelle via le site Videogameschronicle. Ayant travaillé moins d'un an sur Fortnite, l'homme est donc de retour.

Beland a passé plus de 20 ans chez Ubisoft à travailler sur de grosses franchises dont évidemment Splinter Cell. Mais aussi Far Cry 4, Rainbow Six: Vegas ou encore Assassin's Creed.

Dans son nouveau rôle, Beland officiera en tant que vice-président de l'équipe éditoriale d'Ubisoft. Une bonne nouvelle pour l'espion Sam Fisher ? On l'espère.