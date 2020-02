3D Realms travaillait aussi sur un jeu Aliens avant le rachat de la Fox par Disney

Il y a quelques jours, Cliff Bleszinski révélait au monde entier que le très disparu studio Boss Key Productions, dont il était le fondateur, avait été en pourparlers pour développer un jeu dans l'univers d'Alien (Cliff Bleszinski : Boss Key Productions aurait pu réaliser un jeu Alien). Il n'était pas tout seul...

C'est une collaboration qui aurait peut-être changé l'histoire de Boss Key Productions. Mais qui n'a pas débouché. Blezsinksi a parlé sur Twitter de ce titre qui était en discussions et aurait permis, peut-être de changer la face du monde (ou du moins de son studio).

En réponse aux révélations de Bleszinski, le vice-président de 3D Realms, Frederik Schreiber, a expliqué avoir été en contacts avancés avec la Fox pour un FPS Aliens.

Yup. Game was called Aliens: Hadleys Hope. We went quite far into pre-production before the Disney/Fox acquisition, and then we had to cancel it, and move on with something else.



Maybe some day! I bet yours was very different than ours? pic.twitter.com/brpq4FgwWT