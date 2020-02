Cliff Bleszinski : Boss Key Productions aurait pu réaliser un jeu Alien

S'il est un retraité du jeu vidéo qui ne semble pas vraiment près à arrêter de parler de son expérience sur les réseaux sociaux, c'est bien lui. Le tempétueux Cliffy B. y fait régulièrement des révélations. La dernière en date a de quoi surprendre..

Deux jeux et s'en est allé. Boss Key Productions, fondé par Cliff Bleszinski en 2014 aura mis la clé sous la porte rapidement avec à son actif LawBreakers et Radical Heights, deux FPS en ligne ayant fait ce qu'on appelle communément un four.

Mais ce que l'ancien CEO du studio a révélé sur Twitter ce 10 février laisse penser que l'histoire aurait pu être bien plus clémente.

Funfact: Before BKP shut down we were in talks to do a new game in the Aliens franchise with Fox.



Then Disney bought them and that got lost in the shuffle, darnit. - Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020

Fait amusant : avant le fermeture de Boss Key Productions, nous étions en pourparlers pour réaliser un nouveau jeu dans la licence Aliens avec la Fox. Et Disney les a rachetés, et l'idée s'est perdue.

Loin de s'en tenir à ces quelques mots, le bon Cliff, qui rappelle qu'Alien et Transformers sont les deux seules licences qu'il n'aurait pas créées sur lesquelles il accepterait de travailler, élabore et livre les détails de ce qu'aurait pu être le jeu. Cela aurait été un FPS.

Ripley would be alive and be your "Cortana/Anya." You'd play as grown Newt. On Earth. Weyland-Yutani are weaponizing the aliens in a Black Mesa style facility and, of course, all hell breaks loose.



Your robotic pal i.e. Bishop? A new one named "Casey" after her doll in Aliens. - Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 10, 2020

Ripley aurait été en vie et été votre Cortana/Anya. Vous auriez incarné une Newt adulte. Sur Terre. Weyland Yutani aurait essayé de transformer les aliens en armes dans une infrastructure à la Black Mesa. Et bien entendu, ça aurait été l'Apocalypse. Un compagnon robot à la Bishop ? Un nouveau appelé Casey, comme sa poupée dans Aliens.

Voilà un pitch intéressant et qui sonne presque comme une meilleure suite au film de Ridley Scott que l'Alien 3 de David Fincher. Dommage que tout ceci se soit perdu dans les limbes... Et qu'Alien Isolation n'ait toujours pas de suite, ajouteront certains.