Session : Le jeu de skate s'offre une nouvelle maniabilité et parlera bientôt de la version Xbox One

Parce que tous les joueurs des années 2000 sont un peu orphelins de la série Tony Hawk's Pro Skater, le studio canadien crea-ture annonçait à la fin de l'année 2017 un nouveau prétendant au titre de successeur spirituel du père Antoine Faucon, après la disparition sans laisser d'adresse de la série Skate.

À voir aussi : Skate : Finalement, EA n'a pas abandonné la marque

Disponible sur Steam en early access depuis le mois de septembre dernier, Session a surpris une partie des joueurs en optant pour un maniement assez particulier, puisque chacun des sticks sert à contrôler les deux pieds de votre planche à rouletteur, le poids étant quant à lui géré par les gâchettes analogiques.

Mais aujourd'hui, les montréalais semblent eux aussi désireux d'en placer une pour la trilogie d'Electronic Arts, puisque la prochaine mise à jour de Session prévue pour le 19 février prochain promet d'apporter avec elle des contrôles "bien connus" aux dires des développeurs :

Welcome San Van citizens! We know you do things a little different in your city so as gracious hosts for out-of-towners our next update will have a feature that'll make your next visit to the Session universe a little more comfortable with some familiar controls 😉 available 2/19 pic.twitter.com/RyedhaeLsP