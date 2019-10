Session : La simulation de skate repousse ses tricks sur Xbox One

Moi je vous le dis, il y a des traditions qui se perdent : il y a encore quelques années, avant que l'on ne prenne goût à la célébration militaire annuelle, Neversoft nous arrosait opportunément de son Tony Hawk annuel, et sa bande-son entre punk-rock et hip-hop west coast de rigueur. Mais ça, c'était avant, ma bonne dame.

A voir aussi : La manette Xbox Elite Series 2 unboxée et détaillée en vidéo

Heureusement, Electronic Arts avait profiter du déclin de la série pour dégainer Skate, une trilogie axée simulation dans laquelle il n'était plus possible de caler 15 tricks en l'espace d'un saut.

Mais après Skate 3, les fans du genre n'avaient pour ainsi dire plus grand chose à se mettre sous les roues... jusqu'à l'annonce de Session, un titre en forme de relève qui avait réussi son financement participatif sur Kickstarter en novembre 2017.

En gestation depuis quelques années, le jeu de Crea-ture Studios est disponible depuis une poignée de semaines en early access sur Steam, parce que c'est en s'écorchant les genoux que l'on progresse.

Mais malheureusement pour la version Xbox One annoncée à l'E3 2018, il va falloir prendre son mal en patience, comme s'en excuse le développeur sur Facebook :

Bonjour à tous. Malheureusement, nous avons besoin de plus de temps pour porter Session sur Xbox One. [...] Nous comprenons complètement que vous attendiez de pouvoir y jouer sur console depuis un moment. Nous savons que la nouvelle n'est pas agréable à entendre, et elle ne l'est pas plus pour nous, surtout en tant que petit studio.

Pour goûter à nouveau aux joies des grabs, grinds, et autres tricks alambiqués, il faudra désormais se donner rendez-vous au début du mois de décembre, si tout va bien.