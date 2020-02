Nintendo Switch : Catherine Full Body et XCOM 2 Collection listés en Corée

À l'heure où vont les choses, il sera peut-être bientôt plus simple et rapide de lister les jeux qui ne sont pas sortis ou en passe de sortir sur Switch, car à la vitesse où se propagent les rumeurs de tous poils, il vous faudra bientôt changer une fois de plus votre pauvre petite carte microSD...

Car ce sont aujourd'hui non pas un mais bien deux portages qui pourraient à leur tour débarquer sur la plus transportable des consoles, selon les listings du Game Rating and Administration Committee pour le mois de janvier. L'équivalent de notre norme PEGI en Corée nous apprend en effet que les portages Switch du très sexy Catherine : Full Body et du très compilateur XCOM 2 Collection pourraient bien vite trouver le chemin de l'eShop.

Mieux, les documents apportent un peu plus de poids à la thèse taïwanaise du mois dernier, qui veut qu'un certain BioShock : The Collection vienne à son tour régaler les aventuriers nomades.

Rappelons qu'Atlus interrogeait il y a peu les joueurs japonais sur leurs envies de portages, et que si les résultats n'ont pas été communiqués, les participations avaient été assez nombreuses pour que l'éditeur s'en félicite publiquement, ce qui atteste s'il en est de la popularité de la dernière console de Nintendo.

Verra-t-on ainsi la version revue et corrigée de Catherine aux côtés de la compilation d'XCOM 2 et ses nombreux DLC bientôt sur Switch ? La suite au prochain épisode...