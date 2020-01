Nintendo Switch : BioShock The Collection listé à Taïwan

À la sempiternelle question "ça sort sur Switch ?", 2K Games pourrait répondre prochainement concernant tous les épisodes de BioShock. Les noms des jeux supervisés par Ken Levine et Jordan Thomas ont été repérés pour la console de Nintendo.

Le site Lootpots a de bons yeux. Des yeux qui décryptent le mandarin. Comme un de leurs rédacteurs l'a remarqué, l'organisme de classification de Taïwan a listé BioShock : The Collection sur Nintendo Switch.

Sorti initialement en septembre 2016 sur PS4, Xbox One et PC, cette compilation regroupant BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Le listing laisse entendre pour les deux premiers épisodes interviendraient en versions remasterisées et que BioShock : The Complete Edition, soit le jeu complet avec ses deux DLC Tombeau Sous-Marin absolument divins, seraient de la partie. Sera-t-il possible qu'en plus de la collection, chacun puisse être acheté indépendamment ?

Suis-je bête, j'ai abandonné le conditionnel un instant alors que rien n'est sûr. On le rappelle, bien qu'il soit arrivé que des listings venus de Taipei se soient transformés en vérité, on attendra une confirmation, qu'on imagine imminente.