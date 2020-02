Pathfinder Wrath of the Rigtheous pulvérise son objectif de financement Kickstarter

Le succès des RPG old school est toujours étonnant. Ainsi le très prometteur Pathfinder : Wrath of the Righteous que nous avons eu l'occasion de voir il y a quelques semaines vient de totalement réussir (et même plus) sa campagne Kickstarter.

À voir aussi : Pathfinder Wrath of the Righteous se finance en moins de 24h sur Kickstarter

La campagne Kickstarter du prochain Pathfinder est une grande victoire pour le studio Owlcat puisque le budget initial de 276 000 dollars vient d'être totalement dépassé avec une somme conséquente de 1 101 443 de dollars. Et tenez-vous bien, ce chiffre ne fait qu'augmenter de minute en minute.

Dépassant donc toutes les espérances c'est une nouvelle preuve que le RPG old-school a toujours le vent en poupe. Entre les productions de chez Larian et Obsidian, on avait déjà remarqué le phénomène depuis au moins 5 ans.

Ce Pathfinder : Wrath of the Righteous est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour cette année 2020.