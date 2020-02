Rainbow Six Siège : Un opérateur qui casse (presque) tout, les détails sur l'opération Void Edge

Ce samedi, en marge du Six Invitational, Ubisoft a présenté les détails de sa toute nouvelle opération, baptisée Void Edge, sur Rainbow Six Siege. Avec deux nouveaux opérateurs au menu et le rework de la map Oregon.

À voir aussi : GBHebdo #20 : E3 2020, PS5, Anthem, System Shock 3, Half-Life Alyx... L'actu résumée en vidéo

Il n'y a pas que le Six Invitational, qui bat actuellement son plein du côté de Montréal, dans la vie de Rainbow Six Siege : il y a le contenu du jeu aussi. Et ce dernier continue à évoluer, avec l'annonce ce samedi d'une toute nouvelle opération, répondant sous le nom de Void Edge.

Smooth Operator ?

Qui dit nouvelle opération dit forcément nouveaux opérateurs. Une fois n'est pas coutume, ces derniers répondent au nombre de deux, un homme et une femme : Oryx, qui évolue dans la caste des défenseurs et Iana, qui est une opératrice offensive. Les deux nouveaux venus dans le casting de R6 Siege ont évidemment leurs propres caractéristiques spéciales : Iana, un agent néerlandais, est capable de faire apparaître un hologramme, en tout point identique à elle-même et ce dernier a la capacité de se déplacer comme elle sur la map. Utile à la fois pour aller à la pêche aux infos (l'hologramme peut repérer les pièges) et pour brouiller les calls ennemis. Il faut noter que ce double holographique ne peut pas tirer et disparaît une fois touché par une salve adverse. Mais qu'il produit les mêmes bruits que son originale, portant sérieusement à confusion pour ses adversaires.

Des dégâts de barricade plus cohérents, une interface plus claire

Oryx, lui, ne fait pas du tout dans la finesse. Au contraire. Ce dernier dispose d'un dash qui lui permet tout simplement de traverser tous les murs non renforcés, les barricades et donc, de créer de grosses brèches dans le camp d'en face. S'il permet aussi d'étourdir et de mettre au sol les autres agents, y compris Montagne et ceux disposant d'un bouclier - cible facile ensuite pour être abattu d'une balle bien sentie - ce pouvoir destructeur digne d'un X-Men n'est pas sans conséquences sur la vie d'Oryz, qui évidemment, perd des PV à chaque fois qu'il entre en collision avec un pan de la map. Oryz, qui semble avoir la force d'un Turc (alors qu'il est Jordanien), peut aussi se hisser à la force de ses bras à travers une trappe existante, soit pour jeter un oeil (et donner un bon call), soit pour se hisser à un étage supérieur.

Pour revenir un peu sur la map, c'est Oregon, une des maps mythiques de la saga, qui a droit cette fois à son petit rework. Les destructions de barricade ont gagné en réalisme et cohérence (moins obstruantes que par le passé) et l'interface de navigation a elle aussi bénéficié d'une mise à jour pour plus de clarté et de fluidité.

Ces mises à jour gratuites seront disponibles dès la sortie de l'opération Void Edge. Les deux nouveaux opérateurs seront disponibles (courant du mois de mars) d'office pour les détenteurs du Year 5 Pass et une semaine plus tard pour les autres joueurs.