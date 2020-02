One Punch Man A Hero Nobody Knows : On a joué au mode Histoire et on s'est bien marré

Nous avions déjà pu jouer à One Punch Man : A Hero Nobody Knows, à l'occasion de la Paris Games Week d'octobre dernier. Cette première prise en main était cependant axée sur le mode Versus du jeu. À quelques jours de sa sortie, nous avons cette fois pu essayer son mode Histoire. Et il est temps de vous en dire davantage à son sujet.

Nous avons récemment eu l'opportunité de découvrir les deux premières heures du mode Histoire de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. L'occasion pour nous de vous en dire plus à propos de l'outil de création de personnage bien barré et de l'arrivée de l'avatar créé par le joueur dans l'univers de Saitama et compagnie (la campagne du jeu revient sur les événements racontés dans la première saison de l'anime).

Dans la vidéo d'impression ci-dessus, nous revenons également sur le gameplay du jeu et les différents événements qui peuvent survenir en cours de combat (interventions de personnages hors du combat, événements climatiques, etc.). Et ce n'est pas tout, nous vous parlons également des différents à-côtés qui composent à première vue ce mode scénarisé.

D'une manière générale, l'humour si particulier de la série semble omniprésent ici et les ingrédients paraissent réunis pour permettre aux fans de passer un bon moment.

Comme indiqué dans la vidéo, One Punch Man : A Hero Nobody Knows est prévu pour le 28 février prochain sur PS4, Xbox One et PC (via Steam).