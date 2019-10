PGW 2019 : Romain n'a pas loupé son coup en essayant One Punch Man sur PS4

Bien décidé à tordre le coup à quelques idées reçues, notre cher Romain a profité de son passage express sur le showfloor de la Paris Games Week pour prouver aux mauvaises langues du monde entier qu'il n'y avait que Dragon Ball Z dans son petit coeur fragile.

La preuve : notre héros de shonen à lui tout seul est allé se frotter à One Punch Man : A Hero Nobody Knows, la nouvelle adaptation des aventures de Saitama, qui propose un casting assez varié de combattants hauts en couleurs, mais aussi et surtout un twist qui vous fera peser le pour et le contre lors de chaque affrontement.

Comme notre adepte des bons coups (d'un soir) vous l'explique dans cette nouvelle vidéo d'impressions, le fait de faire intervenir le très chauve Saitama dans votre équipe pourra radicalement changer le cours d'un match. Heureux au jeu et en amour, notre reporter aura été convaincu aussi bien par le gameplay, l'humour ainsi que le design des personnages, et repart donc heureux comme un pape, avant de perdre sa voix.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.