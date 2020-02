Street Fighter V Champion Edition se lance avec une bande-annonce récapitulative

En matière de versus fighting, les plus patients des joueurs auront souvent été récompensés, et ce n'est pas les ex de la rédaction qui ont déboursé la somme folle de 790 F de l'époque pour repartir avec une version import de Street Fighter II qui nous diront le contraire.

Plusieurs décennies plus tard, rien n'a véritablement changé, puisque l'équilibrage et l'entretien sur la durée nécessitent toujours de longues heures de travail méticuleux dont les fameux horlogers de l'archipel nippon ont le secret.

Souvenez-vous, c'était hier, ou presque : par un beau matin de février 2016 débarquait Street Fighter V, avec le contenu restreint que l'on sait, tant et si bien que notre Joniwan national se demandait si le jeu ne gagnerait pas à prendre un peu son temps...

Deux éditions plus tard, nous voici donc rendus quatre ans plus tard à découvrir dès aujourd'hui Street Fighter V : Champion Edition, et ses 40 combattants aux 200 costumes. Et alors même que vous pouvez dès maintenant retrouver l'avis complet du plus lubrique de nos rédacteurs, la nouvelle version de la baston 2D selon Capcom se fend d'un trailer de lancement tout ce qu'il y a de plus récapitulatif, histoire de.

Ça ne coûte rien de le rappeler : Street Fighter V : Champion Edition est disponible dès aujourd'hui, sur PC et PlayStation 4.