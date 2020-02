Street Fighter V Champion Edition : Combien de combattants et stages ? Capcom dresse la liste

Il faut désormais s'y habituer : en matière de jeu de combat, la patience sera systématiquement récompensée. A l'heure des season pass toujours conjugués au pluriel, les plus patients des pugilistes pourront ainsi profiter d'un contenu bien plus riche pour peu qu'ils prennent leur mal en patience.

Critiqué pour la faiblesse de son contenu lors de sa sortie en février 2016, Street Fighter V n'a depuis cessé de s'enrichir au fil des mois, tant et si bien que le cinquième volet numéroté de la plus célèbre saga de versus fighting est comme qui dirait à l'étroit dans son écrin d'origine. Ainsi, après l'Arcade Edition, Capcom annonçait au mois de novembre dernier l'arrivée d'une Champion Edition tout ce qu'il y a de plus récapitulative.

Autant vous dire qu'avec quatre saisons de combattants additionnels à télécharger en l'espace de quatre ans, il y a de quoi en perdre son latin. Voilà sans doute pourquoi le blog Capcom Unity s'est aujourd'hui fendu d'un loooooooong récapitulatif, histoire de ne perdre personne en route.

A travers quelques visuels tous disponibles dans notre galerie d'images, vous constaterez donc que cette nouvelle édition proposera 40 combattants des rues pour 34 stages différents, et plus de... 200 costumes. Bon, l'option qui permettrait d'afficher les vrais noms des boss de Street Fighter II n'est toujours pas présente, ce qui remplit une fois de plus votre serviteur d'une grande tristesse, mais qu'importe.

Faites chauffer vos pouces et révisez vos quarts de cercle : Street Fighter V : Champion Edition sera disponible le 14 février 2020 sur PC et PlayStation 4.