Oyé braves bagarreurs de rue du monde entier. Street Fighter V revient une nouvelle fois, avec pas mal de bonus dans sa besace avec cette Champion Edition. On a ressorti le fightpad, on s'y est frottés, et voici notre verdict implacable !

Vous êtes à la recherche du cadeau idéal pour la Saint Valentin de votre dulcinée ? Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit... Mais qui sait ? En effet, elle a l'air vraiment bien cette belle boite avec cette jolie jaquette qui vient d'apparaître dans les rayons en ce beau 14 février. Mais que vaut-elle vraiment ? La réponse tout de suite !

DMC vs Megaman !

Super Street Fighter V Turbo Diesel Alpha'

Street Fighter V, c'est un de mes premiers tests sur Gameblog. A l'époque, il y a 4 ans, il avait écopé d'un 8, un simple 8, sans mention indispensable. Une note sévère mais juste, qui venait sanctionner un jeu clairement fainéant, aux grandes qualités de gameplay, mais qui n'en proposait pas assez en termes de contenu. Mais depuis presque 4 ans qu'il traîne sur le disque dur de nos PC et de nos PS4, il a subi pas mal d'évolutions, notamment au niveau du roster de combattants, via 4 saisons de 6 combattants. Bien évidemment, tout ceci sera disponible sur la galette présente sur les étals de votre dealer habituel. Mais du coup, elle est peut-être là, cette version à prix correct et complète que vous attendiez tant du dernier-né de la série de Capcom ? Cela pourrait en effet être le cas ! Dans Street Fighter V Champion Edition, vous allez retrouver 40 personnages, 34 stages, et plus de 200 costumes. Après une inspection rigoureuse des menus du jeu, il nous a semblé qu'il ne manquait que les 4 stages utilisés en tournoi. Un bien curieux oubli, on aurait pu aussi nous offrir ceux-là !

Et si le Season Pass 4 est disponible à l'achat seul, si vous optez pour la Champion Edition, les 6 nouveaux combattants seront disponibles tout de suite. Un bien curieux système encore une fois, tout en opacité. Mais avec son nombre de combattants porté à 40, qu'il est loin le temps des débuts de SFV... Au niveau des costumes par contre, la Champion Edition est bien moins radine que l'Arcade Edition, et il nous a semblé que tous ceux disponibles sur le PS Store étaient débloqués en jeu. Et du coup, la boutique ingame est quasiment vide ! Tout est déjà débloqué, désolé si vous avez dépensé toute votre fightmoney sur un costume il y a 4 ans... Et si chaque personnage n'est pas traité avec la même équité, les femmes en ayant plus, et plus sexy, certaines tenues sont vraiment marrantes, avec une mention spéciale aux costumes crossover Capcom de Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man, Ghouls'n Ghosts, Darksiders, Monster Hunter... On se croirait presque dans un Street Fighter Vs Capcom ! Le retour de bâton étant l'arrivée de certains stages et leurs musique qui détonnent un peu dans l'ensemble...

Un des écrans de pub de loading... Une hérésie ? Du génie ? Dieu seul le sait.

Street Fighter V tel qu'il aurait dû être ?

Si cette nouvelle mouture de SFV CE offre donc désormais un roster conséquent avec de nombreux costumes, qu'en est-il désormais des modes de jeu, un point faible du volet de départ ? Eh bien, force est de dire que désormais, c'est bien complet. Au menu, au delà de la nouvelle musique d'accueil, on retrouve enfin un mode Arcade très complet, avec plusieurs variantes dans les règles, et un mode Histoire double, avec celui d'origine et le DLC "cinématique", qu'on n'est fort heureusement pas obligé de télécharger sur son disque dur. Le Versus local est désormais bel et bien là et complet, et on va trouver d'autres modes solo : un défi Combo, mais pas toujours actualisé avec la dernière version du jeu, un mode Démo de combo qui va donner pas mal de conseils, et un training très complet pour mettre en pratique tout ça. On trouvera aussi des défis quotidiens avec des taches à réaliser contre récompense, un "combat supplémentaire", accessible contre de la fight money, mais qui donne accès à des bonus intéressants, et un nouveau mode Survie, plus complet, avec des objets de boost et la possibilité d'interrompre sa partie en cours. Ce nouveau mode donne des tickets de divination, que l'on pourra utiliser dans le menu dédié pour gagner des éléments de customisation du salon, des éléments de la galerie, de nouveaux costumes ou des couleurs.

Jill contre le Nergigante !

Ligne de conduite

En ligne, là encore, le jeu s'est fortement enrichi. Moult fonctions sont disponibles, avec des parties amicales et classées, un centre communautaire avec des fonctions sociales poussées, des salons privés, un dojo très privé, des classements, des replays, et de nouveaux rangs multijoueur, pour ceux qui auraient déjà crevé le plafond. Le netcode est toujours plutôt fiable, et pas mal de joueurs étaient présents la veille du lancement officiel. C'est plutôt bon signe ! Le jeu se permet l'ajout d'une petite feature pas piquée des hannetons, de la pub dans les stages, sur les costumes et pendant les loadings. On gagne en bonus de fight money si on active la chose. Une nouvelle boîte de Pandore ?

Malgré tout, Street Fighter V Champion Edition est une édition très complète (jusqu'à la prochaine pas encore annoncée ? On commence à être habitués...) disponible pour 30€ en bundle avec le jeu, ou pour 25€ si vous possédez déjà ce dernier. Et si vous avez tout acheté au fur et à mesure, on m'informe que votre porte-monnaie vient de se suicider.