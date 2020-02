FIFA 20 : Les Défis de Création d'Équipes accueillent un changement bienvenu

Depuis peu, le mode Ultimate Team de FIFA 20 a subi un petit lifting qui n'a l'air de rien mais va changer sérieusement la donne dans le Défi de Création d'Équipes Renfort.

La mise à jour de FIFA 20 a frappé. Et le Défi de Création d'Équipes est impacté. Dans le bon sens, bien heureusement, puisque l'on a appris que la variété allait être davantage au rendez-vous dans cette étape par laquelle on passe obligatoirement si l'on souhaite aller toujours plus haut.

ICYMI:



Moving forward, you are now able to submit your UEFA Champions League Rare items on SBCs that would normally require Gold Rare items only. 👍 pic.twitter.com/UuQdT9OdCq