Streets of Rage 4 : L'éditeur DotEmu nous dévoile les coulisses du projet, en français !

Vous n'auriez pas parié sur son retour il y a encore quelques mois, et à vrai dire... nous non plus. Pourtant, la mythique série de beat'em all Streets of Rage est bel et bien revenue d'entre les deads, grâce à la persuasion et au talent des petits français de Lizardcube et des canadiens de Guard Crush.

Si la perspective de revoir la série plus d'un quart de siècle après le troisième épisode sorti sur Mega Drive, nos quelques contacts avec l'héritier nous ont peu à peu rassuré sur le respect qui anime ses géniteurs d'adoption.

Aujourd'hui, voilà que l'éditeur DotEmu, qui réside à deux rues de notre belle rédaction, ouvre ses portes à tous les joueurs désireux d'en apprendre un peu plus sur les motivations ayant permis d'aboutir à la réalisation de Streets of Rage 4.

Le Creative & Art Director Ben Fiquet et le Lead Background Artist Julian Nguyen-You reviennent face à la caméra sur leurs envies, et à l'origine lointaine de certains éléments de ce nouveau beat'em all. Fiquet explique notamment quelle a été la réflexion de l'équipe concernant la nouvelle identité visuelle de cette suite, qui a fait couler beaucoup d'encre, même numérique.

Encore un peu de patience : Streets of Rage 4 est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Les collectionneurs seront quant à eux sommés de patienter un peu, jusqu'à la sortie de l'édition limitée produite par Limited Run.