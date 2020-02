PS5 : La Team Ninja (Nioh) parle de ce qu'elle voudrait faire sur la nouvelle console

Sur PS4, la Team Ninja a réussi à rencontrer un succès à la fois critique et commercial avec une toute nouvelle licence, Nioh. Alors que Nioh 2 est sur le point de sortir, et que la PS5 est à quelques mois de sa sortie, il serait possible de penser que le studio japonais envisage de prolonger la série sur la prochaine console de Sony. Il semblerait cependant qu'il a une autre idée en tête.

Yosuke Hayashi, le président de la Team Ninja, est en ce moment en tournée pour faire la promotion de Nioh 2. Et même s'il parle beaucoup du jeu, comme il l'a fait au cours de l'interview qu'il a accordée à notre Joniwan national il y a quelques jours, il lui est également arrivé de s'exprimer à propos d'autres sujets.

Interrogé par Eurogamer Portugal au sujet de la PS5, le producteur a révélé les envies de sa société vis-à-vis de cette dernière :

Je pense qu'une nouvelle console va apporter de nouvelles opportunités et nous aimerions créer un nouveau jeu, une nouvelle licence sur PlayStation 5. Nous avons créé la série Nioh sur PS4 et nous souhaiterions faire quelque chose d'équivalent sur PS5.

À noter qu'il s'agit bien là de souhaits et non pas d'une confirmation de quoi que ce soit. Le succès commercial de Nioh 2 ainsi que l'accord de Koei Tecmo et de Sony joueront un rôle déterminant dans la liberté de création future de la Team Ninja.

Et si Nioh 2 rencontre un grand succès sur PS4, il ne serait pas totalement étonnant qu'un troisième épisode soit mis en chantier sur PS5. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant non plus que la Team Ninja propose un jour un nouveau Dead or Alive sur la prochaine console de Sony. En somme, le studio devrait avoir du pain sur la planche au cours des années à venir.

En attendant, Nioh 2 débarquera sur les PS4 européennes le 13 mars prochain.