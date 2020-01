Les développeurs plus intéressés par la PS5 que la Switch ou la Xbox Series X

Les organisateurs de la Game Developers Conference ont pour habitude de sonder les développeurs de jeux à l'approche du début du salon. Les résultats de cette enquête éclairent la presse et les joueurs qui s'y intéressent quant aux plans et intentions de ceux qui font les jeux. À l'approche d'une nouvelle génération de machines, les réponses à ce sondage ont de quoi intriguer.

Le site wccftech rapporte les résultats du sondage effectué par les organisateurs de la GDC à l'approche de l'édition 2020 de leur événement. Parmi les sujets abordés dans ce sondage se trouvait les intentions des développeurs en matière de choix de plates-formes sur lesquelles créer leurs prochains titres. Si le PC reste la machine sur laquelle les développeurs ont le plus envie de produire des jeux, du côté des consoles, c'est la PlayStation 5 qui attire le plus les développeurs :

PC : 50% PS5 : 38% Switch : 37% Xbox Series X (appelée "Xbox Project Scarlett dans le sondage") : 25% PS4/PS4 Pro : 18% Xbox One/Xbox One X : 16%

À noter que du côté des services de streaming, Stadia finit premier (19%) devant Project xCloud (11%) et PlayStation Now (4%). Et pour ce qui est des casques de réalité virtuelle ou augmentée, la première catégorie intéresse davantage que la seconde (27% contre 16%).

Il est également intéressant de voir que Stadia intéresse plus les développeurs que la PS4 et la Xbox One et que développer un jeu en réalité virtuelle leur fait plus envie que créer un jeu Xbox Series X.

Lorsqu'il leur a été demandé s'ils développent leurs prochains titre sur consoles next-gen uniquement, sur machines current-gen ou les deux, il apparaît que les créateurs de jeux ne sont pas encore prêts à passer uniquement à la PS5-Xbox Series X. En effet, 5% des personnes interrogées ont indique développer un jeu uniquement destiné à la prochaine génération. 22% travaillent sur les machines actuelles et 34% planchent sur les deux générations en même temps.

Questionnés plus spécifiquement au sujet des plates-formes de distribution de jeux sur PC, seuls 6% des sondés ont affirmé être satisfaits des 30% prélevés par Valve sur les ventes de jeux sur Steam. Pour la majorité des personnes interrogées (25%), la part adéquate serait 15%. Et pour ce qui est de l'Epic Games Store, 40% des développeurs questionnés pensent qu'elle sera viable sur le long terme tandis que 35, 18 et 7% ont répondu respectivement "peut-être," "je ne sais pas" et "non."

Que pensez-vous des réponses des développeurs à ce sondage ? Certains de leurs choix vous surprennent-ils ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.