iPhone : Un smartphone pliable aussi en préparation ? Un brevet déposé en ce sens

Une partie de l'avenir du smartphone est sans aucun doute le "pliable", et Apple vient en conséquence de déposer un brevet aux USA avec un écran possédant toutes les caractéristiques de cette nouvelle technologie pour ce genre d'appareils.

Forbes a en effet repéré récemment un brevet d'un iPhone pliable déposé auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office). Le dit document contient plusieurs schémas permettant de voir un écran se replier (voir l'image dans notre galerie). Contrairement au Galaxy Fold le système repose sur une technologie avec des charnières.

Ce système permettrait tout simplement de préserver l'écran en lui-même. Reste à voir quels seront les matériaux utilisés. N'oublions pas non plus qu'il s'agit-là uniquement d'un brevet et ça ne veut pas dire que le produit sortira un jour. Ça indique toutefois une certaine direction et un cap que veut prendre la firme de Cupertino dans sa recherche et son développement.

On pourrait imaginer à l'image du Samsung Z Flip, que le prochain smartphone d'Apple soit doté d'un verre ultra fin (lire notre news à ce sujet).

2020 devrait être en tout cas l'année de l'iPhone 12 dont vous pouvez lire les dernières rumeurs ici, il parait donc honnêtement improbable de voir débarquer un pliable cette année chez Apple.