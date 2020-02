Samsung : Du verre ultra fin pour le prochain smartphone pliable ?

Le pliable c'est une partie de l'avenir du smartphone, c'est en tout cas l'impulsion que souhaite donner Samsung à ses appareils actuels et futurs. Après un Galaxy Fold en demi-teinte, voici le Galaxy Z Flip.

La conférence Samsung se tiendra le 11 février prochain et on devrait sans doute en apprendre d'avantage sur le Galaxy Z Flip, leur nouveau smartphone pliable à clapet. Et aujourd'hui on apprend que l'écran serait en verre ultra fin ; l'information semble même se confirmer grâce à Max Weinbach du site XDA Developers.

Tout simplement car selon lui l'écran est baptisé "Samsung Ultra Thin Glass". Et comme pour confirmer cette information, le très sérieux The Verge a également repéré un dépôt de nom de marque avec l'acronyme UTG qui pourrait signifier Ultra Thin Glass et donc correspondre au prochain pliable de chez Samsung.

Dans tous les cas, si tout ceci était avéré, il s'agirait-là d'une belle prouesse technique. Reste à attendre les visuels officiels pour en savoir plus.