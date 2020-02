Pathfinder Wrath of the Righteous se finance en moins de 24h sur Kickstarter

Alors qu'hier, nous vous proposions nos impressions de Pathfinder Wrath of the Righteous, en même temps que le lancement officiel de la campagne de financement participatif sur Kickstarter, voici qu'une bonne nouvelle à propos du RPG est tombée.

Le début de la campagne Kickstarter date à peine d'hier que le jeu est déja entièrement financé à hauteur de 329.108 dollars sachant que la somme requise était de 271.000 dollars c'est une belle prouesse.

5828 contributeurs sont de la partie et il reste encore 34 jours pour augmenter cette somme.

Notre campagne Kickstarter permettra à notre équipe d'étoffer chaque voie mythique avec de nouvelles branches d'histoire et des capacités exclusives qui influenceront le monde. Cela nous permettra également de produire plus de contenu comme de nouvelles classes, races et compagnons.

Bref, une occasion d'approfondir le jeu qui s'annonce déjà plus profond que le premier épisode. Pour en savoir plus on ne peut que vous conseiller la lecture de notre preview sur le sujet.