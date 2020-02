EVO 2020 : Le line-up complet se dévoile, et célèbre les 20 ans de Marvel vs. Capcom 2

Comme chaque été, l'un des plus grands tournois de versus fighting viendra perturber le fonctionnement bien huilé des machines à sous de Las Vegas : c'est officiel, l'EVO 2020 vient de dévoiler son line-up, et en 2020, il nous emmène faire un tour. Et quel tour...

Les plus mordus d'entre vous savent déjà depuis le premier trailer dévoilé à l'automne dernier que l'édition 2020 de la célèbre compétition permettra aux plus agiles des pugilistes de s'affronter sur Dragon Ball FighterZ, Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r], SoulCalibur VI, Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate et Street Fighter V : Champion Edition.

Aujourd'hui, le site officiel de l'événement complète cette liste, en dévoilant la présence de Granblue Fantasy : Versus, ainsi que le reboot de la mythique série Samurai Shodown. Mais aussi (et surtout), les organisateurs annoncent la tenue d'un tournoi anniversaire très spécial, puisque ce dernier célébrera les 20 ans de la sortie d'un des crossovers les plus appréciés de la courte histoire de notre média favori : Marvel vs. Capcom 2.

Baptisée "20urnament of Champions", cette compétition dans la compétition verra s'affronter huit combattants sur la version Dreamcast du jeu de Capcom, sachant que les tenants du titre Duc Do, Michael Mendoza, Sanford Kelly et le septuple (!) vainqueur Justin Wong seront invités pour l'occasion. Quelle classe.

L'EVO 2020 se tiendra comme chaque année au sein de l'hôtel Mandala Bay de Las Vegas, du 31 juillet au 2 août 2020. Viiiiiite. Et si vous souhaitez connaître tous les dessous de la dernière édition, notre spécialiste Eva vous explique tout ici-même.