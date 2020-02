Dragon Ball Z Kakarot : Découvrez qui est Bonyu, le personnage inédit créé par Akira Toriyama

Parmi les arguments de ventes déroulés par Bandai Namco Entertainment pour faire la promotion de Dragon Ball Z : Kakarot se trouvait la présence dans le jeu de Bonyu, personnage inédit créé spécialement pour ce même jeu par Akira Toriyama. Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu ou ceux qui ne se sont pas attardés sur ce contenu annexe, voici des informations sur cette nouvelle guerrière.

Les joueurs qui ont terminé la campagne principale de Dragon Ball Z : Kakarot, ou qui avaient précommandé le jeu, peuvent accéder dans ce dernier à l'entraînement virtuel de Bonyu situé à Capsule Corporation. Mais qui est Bonyu ? Comme indiqué plus haut, Bonyu est un personnage créé par Akira Toriyama spécialement pour ce jeu.

Dans la mythologie du titre de CyberConnect2, les informations au sujet de Bonyu sont découvertes par Bulma et C-21 dans le vaisseau utiliser par Goku pour s'échapper de Namek. En augmentant le niveau d'amitié de Bonyu dans le menu des tableaux communautaires, il est possible de débloquer des informations supplémentaires tirées de la biographie de la guerrière. Ces informations, les voici :

Une ancienne membre du Commando Ginyu, originaire de la même planète que Jeice. Particulièerement intelligente et combattante hors pair, Bonyu a été recruté la première par le Capitaine Ginyu, qui lui a confié des missions de reconnaissance pour le commando.



Bien qu'incroyablement efficace, il lui manquait le charisme et les poses spéciales que le Capitaine Ginyu exige de ses subordonnées. Elle fut donc relevée de ses fonctions et évincée du commando.

Pour ceux qui désirent approfondir la chose au maximum, il est possible d'activer deux petits dialogues bonus avec Bonyu en associant son Emblème d'Âme à celui de Ginyu et/ou à ceux de l'ensemble du Ginyu Tokusentai sur un même tableau communautaire.

Bonyu a donc été la toute première personne recrutée par Ginyu lors de la formation de son équipe. À noter que Goku et compagnie ne croisent pas directement Bonyu dans le jeu. Goku peut simplement affronter une simulation de la combattante dans l'appareil conçu par C-21. Sa présence dans le jeu étant relativement limitée, il est possible de se demander s'il ne sera pas possible de la voir dans de futurs jeux Dragon Ball.

Des images in-game de Bonyu sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Notre test de Dragon Ball Z : Kakarot est quant à lui disponible à cette adresse.