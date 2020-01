Captain Tsubasa Rise of New Champions va droit au but avec un nouveau trailer de gameplay

Nombreux sont ceux qui ont été émoustillés par les premières images de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, ainsi que par les impressions des petits chanceux, comme nous (Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées + gameplay inédit), qui ont pu l'essayer. Alors Bandai Namco ne s'arrête pas.

À voir aussi : One Punch Man A Hero Nobody Knows ajoute 3 personnages à son roster

L'éditeur japonais, dont le catalogue regorge d'adaptations de mangas et d'animes populaires, vient de tartiner l'Internet d'une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa : New Champions. Ce sont un peu plus de sept minutes de séquences de jeu diverses dont on peut se régaler immédiatement.

Et c'est bien entendu sur les cinématiques faisant suite au déclenchement de séquences particulière que l'on s'attardera, avec des arrêts de poseur, des frappes dégageant une énergie folle et quelques actes d'héroïsme dont Bruce Harper et Allan Crocker (ou Ryo Ishizaki et Yuzo Morisaki en V.O., si vous préférez) ont le secret.

Des secrets, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, attendu pour cette année sur PS4, Nintendo Switch et PC, en a encore beaucoup. Et nous avons hâte d'en voir plus concernant les possibilités de gameplay de ce jeu de football survolté et SES modes Histoire.