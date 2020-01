SEGA va utiliser des emballages recyclables pour ses jeux PC

SEGA Europe, et plus spécifiquement Sports Interactive, avaient créé la surprise en annonçant il y a quelques mois que la boîte de Football Manager 2020 serait totalement recyclable. Face à la réaction du public à cette décision, la branche européenne de l'éditeur japonais a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin.

SEGA Europe vient d'annoncer que la totalité de ses jeux PC qui sortiront en version physique à l'avenir bénéficieront d'un emballage intégralement recyclable. Le premier titre à bénéficier de cette nouvelle directive sera Total War : Rome II - Enemy at the Gates prévu pour le 6 février prochain.

À l'instar de celui de Football Manager 2020, ce nouvel emballage sera composé d'une boîte en carton 100% recyclé et recyclable et d'une notice en papier 100% recyclé et recyclable. Même les encres utilisées pour l'impression sont présentées comme étant "végétales et à l'eau." L'éditeur ajoute que la boîte est "ensuite protégée par un film de polyéthylène 100% recyclable." Malgré ces changements, SEGA estime que ces nouveaux emballages sont aussi résistants et qualitatifs que les ceux en plastique.

Selon SEGA Europe, les surcoûts engendrés par la production de ce nouveau type de version physique est en partie compensé par des "coûts de distribution moins onéreux" (les coûts en carburant sont réduits car les emballages sont plus légers et les coûts de destruction sont limités car tout est désormais recyclable). L'éditeur estime que rien que sur Football Manager 2020, ils ont évité l'utilisation de près de 20 tonnes d'emballages plastiques. Reste maintenant à voir si d'autres éditeurs vont suivre le pas et proposer eux aussi des emballages intégralement recyclables.