SEGA a dû demander l'autorisation de Square Enix lors de la création de Yakuza 7

Yakuza : Like a Dragon est un RPG au tour par tour qui contient nombre de références à d'autres jeux du genre. Et pour pouvoir inclure certaines de ces références, SEGA a dû s'adresser à un de ses concurrents détenteur de certaines des licences les plus célèbres et réputées du genre.

Dans le cadre de la promotion de Yakuza : Like a Dragon, le créateur de la série Toshihiro Nagoshi a répondu aux questions du site japonais 4Gamer. Yakuza 7 marquant le virage de la série du jeu d'Action vers le RPG au tour par tour, Toshihiro Nagoshi a évidemment été amené à s'exprimer à nouveau à ce sujet.

Le directeur de la création de SEGA explique que Yakuza : Like a Dragon contient de nombreuses parodies, références et autres hommages à des célèbres séries de RPG et qu'ils se sont principalement focalisés sur Dragon Quest (dont le héros, Ichiban Kasuga, est un grand fan) et Final Fantasy. À ce propos, il révèle que SEGA a dû contacter Square Enix pendant le développement du jeu pour demander l'autorisation d'utiliser explicitement le nom Dragon Quest dans ses dialogues.

L'effet pervers de l'utilisation de ces références est que l'équipe de développement s'est mise la pression en essayant de trouver le bon équilibre entre la parodie et l'hommage. Toshihiro Nagoshi explique par ailleurs que ce n'est pas le seul élément qui a stressé l'équipe de développement. Habituée aux jeux d'Action, cette dernière a également dû trouver le bon équilibre entre la montée en niveau du joueur et l'évolution en puissance des ennemis. Le game designer affirme qu'une toute petite erreur aurait pu "casser" le jeu. Travailler sur Yakuza 7 lui a à ce propos rappelé à quel point les développeurs de RPG sont "géniaux."

Yakuza : Like a Dragon est désormais disponible sur PS4 au Japon. En occident, le jeu est prévu pour cette année.