Football Manager 2020 aura un emballage écologique

Le football n'est pas qu'un milieu de brutes sans cervelles. On trouve aussi des pratiquants, des gestionnaires et des supporters avec un minimum de classe et de conscience. Par exemple, les anglais de Sports Interactive, à l'origine de LA simulation de management la plus connue de la planète.

À voir aussi : #GameblogLIVE : FIFA 20 nous reçoit en direct jeudi à 12H30

On ne déconne plus avec le dérèglement climatique chez Miles Jacboson et ses amis. Le patron de Sports Interactive a dévoilé une décision prise - en collaboration avec Sega - par rapport à la version physique de Football Manager 2020, prévu pour début novembre sur PC.

L'idée, présentée en vidéo, est de remplacer l'habituel boîtier en plastique par un autre en carton recyclé, imprimé avec de l'encre végétale et protégé un film en polyéthylène basse densité 100% recyclable. Le manuel sera également en papier recyclé. Le poids de chaque packaging en sera par ailleurs allégé de 55 grammes.

Un beau geste, qui a tout de même des répercussions :

Évidemment, ce nouvel emballage est plus onéreux que l'emballage traditionnel - pour être précis, environ 30% plus cher - mais nous pensons que cela en vaut la peine.



J'invite tous ceux qui sont impliqués dans le développement, la création ou la production d'emballage en plastique, dans toutes les industries du loisir, à réfléchir aux nombreuses options plus respectueuses de l'environnement qui leur sont accessibles, à accepter le surcoût et à passer ce cap.



Cela engendre d'autres avantages, d'ailleurs, sur les coûts de distribution ou sur la quantité de carburant utilisé, car ces nouveaux emballages sont plus légers que ceux en plastique traditionnel. Les coûts d'élimination sont également moins onéreux, puisque l'emballage peut être recyclé plutôt que jeté dans une décharge.



L'impact sur le résultat financier est toujours un peu notable, mais nous pensons que ce surcoût est largement justifié pour aider à assurer l'avenir de notre planète.

On espère qu'un mouvement est lancé.