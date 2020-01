The Witcher : L'anime Netflix révèle son synopsis, avec une surprise

Nous l'apprenions il y a une semaine, Netflix a lancé la production d'un film d'animation qui prendra place dans l'univers de The Witcher. Et une première information d'importance est apparue...

De quoi parlera The Witcher : Nightmare of the Wolf ? C'est la question que l'on peut se poser depuis son annonce la semaine passée, qui se contentait d'expliquer que le studio Mir serait aux manettes (The Witcher : Netflix annonce un anime en développement).

Vous pensiez qu'avec un tel titre on suivrait l'ami Geralt de Riv ? Si l'on en croit Netflix où la page de ce projet mystérieux a été mise à jour pour laisser apparaître un synopsis (voir dans notre galerie d'images ci-dessous), ce ne sera pas le cas :

Bien avant de former Geralt, Vesemir a commencé son voyage en tant que Sorceleur après que le mystérieux Deglan l'a réclamé par Droit de surprise.

C'est donc le maître de Geralt, Vesemir, vénérable Sorceleur de l'école du Loup, qui devrait être au coeur de l'intrigue. Le bond dans le passé serait conséquent, étant affirmé qu'il est diablement âgé, peut-être plus que la citadelle de Kaer Morhen selon Triss, lorsqu'on le croise dans les romans de Sapkowski.

Et voici le moment où l'on se dit que, peut-être que ce serait encore une bonne occasion pour Mark Hamill. On rappelle qu'il avait exprimé son envie, sortie d'un chapeau, d'incarner ce personnage (The Witcher sur Netflix : Mark Hamill intéressé par un rôle (sans le connaître)). Et il se murmure très fort que l'acteur américain est entré en contact avec la production.

Bref, particulièrement doué dans le domaine du doublage - que ceux qui ne connaissent pas son interprétation du Joker se repentent -, il aurait là encore un moyen de briller. Et en plus, hop, tranquilou dans une prochaine saison de la série.

Allez, jetez une pièce là-dessus !