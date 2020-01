The Witcher : Netflix annonce un anime en développement

Face au succès incroyable de l'adaptation dans laquelle Henry Cavill interprète Geralt de Riv (plus de 76 millions de personnes l'auraient regardée), Netflix a décidé de ne pas rester les bras croisés. Un nouveau contenu lié à l'oeuvre d'Andrzej Sapkowski a été commandé par la firme américaine.

Les audiences sont, comme la carrière de Booba, incroyables. Et c'est au calme que l'on pouvait, en laissant traîner les oreilles, entendre ici et là que le service de vidéos en streaming basé à Los Gatos n'allait pas s'en tenir à la seule série The Witcher.

Netflix a confirmé il y a peu qu'il y avait bien un loup... blanc, qui allait revenir sous une autre forme.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. - NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Les rumeurs disent vrai, une nouvelle histoire du Sorceleur est en route ! Cet anime, The Witcher : Nightmare of the Wolf, verra une nouvelle menace peser sur le Continent. Derrière le projet, on trouve l'équipe de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo, et le Studio Mir, à qui l'on doit doit Legend of Korra.

Lauren Schmidt Hissrich, la volubile showrunner du feuilleton Netflix dont la deuxième saison verra son tournage débuter en février, a de son côté commenté l'annonce, révélant qu'elle gardait le projet secret depuis un an. Désormais, on attendra de savoir s'il s'agira d'une histoire originale et si ce film d'animation décrit comme un anime sera inscrit comme canon, bénéficiant des voix des acteurs de la série live action qui y participeront. Sinon, vous avez lancé une petite pièce à votre sorceleur, ô vallée d'abondance ?