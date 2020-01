One Punch Man A Hero Nobody Knows ajoute 3 personnages à son roster

Le roster de la première adaptation sur console des aventures de Saitama et compagnie grossit de semaine en semaine. Aujourd'hui, le jeu de Bandai Namco Entertainment accueille trois nouveaux personnages. Dont un qui était extrêmement attendu par notre Plume national.

À lire aussi : Dragon Ball FighterZ : Une première image de Goku Ultra Instinct diffusée

Le dernier numéro du magazine japonais V-Jump, relayé par le toujours réactif blog ryokutya2089, révèle l'ajout de trois personnages jouables supplémentaires au roster de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Ces personnages sont :

Pri Pri Prisonnier

Sneck

Crabdante

On vous laissera deviner quel était le protagoniste attendu par notre cher Plumo (qui mériterait lui aussi d'être un personnage du jeu soit dit en passant). À noter au passage que ce numéro de V-Jump traite également du mode en ligne du jeu. Il sera ici question de se connecter à une ville virtuelle où il sera possible d'affronter d'autres joueurs mais aussi des monstres.

Pour rappel, One Punch Man : A Hero Nobody Knows sortira dans les salles le 28 février prochain sur PS4, Xbox One et PC.