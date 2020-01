Untitled Goose Game : Les développeurs vont reverser une partie des recettes aux indigènes australiens

Ce drôle d'animal qu'est l'oie a parfois beau être la pire des saloperies, le palmipède sait parfois faire preuve de génie, lorsqu'il s'agit de sauver les habitants de Rome d'une mise à sac gauloise, ou encore de faire preuve de générosité envers ceux qui douillent.

En effet, le studio House House, à qui l'on doit notamment le très bizarre Push Me Pull You mais surtout le désopilant Untitled Goose Game annonce avec une classe et une clairvoyance qui l'honore reverser une petite partie de ses gains à une tribu indigène australienne qui était autrefois établie sur l'actuel espace occupé par la ville de Melbourne :

Our videogames are made on stolen Wurundjeri land. We at House House will be paying at least 1% of our income to Indigenous groups, in perpetuity, as part of the Pay the Rent movement. We'd encourage others to do the same:https://t.co/lMTNdOvTsS