Untitled Goose Game se tape le million de téléchargements, la joie de l'oie

Untitled Goose Game est sans doute LE jeu le plus étrange de l'année. Sorti initialement sur PC et Switch, puis depuis la mi-décembre sur PS4, le titre de House House a fait un véritable carton, comme nous le précise Cabel de Panic sur Twitter.

Inutile de tergiverser et de faire durer le suspense plus longtemps : le titre s'est téléchargé pas moins de 1 million de fois, en trois mois de vie sur terre et dans vos machines infernales :

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.